США нанесли очередные удары по военным объектам хуситов

Силы США нанесли очередные удары в целях самообороны по военным объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

США нанесли удары по трем подготовленным к запуску ракетам хуситов в Йемене 7 февраля.

Соединенные Штаты определили, что указанные ракеты представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США и торговых судов в регионе Красного моря.

"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов", – пояснили в Центральном командовании США.

Напомним, в минувшие выходные США и Британия нанесли удары по 30 объектам хуситов в Йемене.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.