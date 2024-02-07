Мэр Друскининкай жестко отреагировал на предложение о закрытии еще двух КПП

Мэры Друскининкай и Вильнюсского района неоднозначно оценивают предложение Национальной комиссии по безопасности о закрытии еще двух КПП на границе с Беларусью (Райгардас и Лаворишкес).

Социал-демократ Роберт Духневич признал, что государство должно заботиться о своей безопасности. Однако он отметил, важно гарантировать, чтобы у жителей была возможность посещать родственников, живущих за границей. Глава Друскининкай Ричардас Малинаускас акцентирует, что город должен быть открытым для всех – и для туристов из Беларуси. Поэтому он критически оценивает возможность закрытия КПП "Райгардас".

"Мы курорт. Курорт для всех. Мы не ввязываемся в геополитические вопросы, в вопросы безопасности, это не наша функция, не наш уровень. Мы за то, чтобы к нам приезжали отдыхать, лечиться все желающие, доброжелательно настроенные люди. А доброжелательностью должны заниматься спецслужбы", – сказал Малинаускас, которого цитирует местные медиа.

По его словам, закрытие КПП может подействовать и на местный бизнес.

"Знаете, каждое препятствие, каждый барьер - дополнительное бремя, проблема и трудность", – сказал он, напомнив историю с санаторием Belorus.

Мэр Духневич с осторожностью оценил предложение о закрытии КПП Лаворишкес. Он напомнил, что важно не только заботиться о безопасности страны, но и думать о связях жителей с белорусскими родственниками. "Я не думаю, что закрытие КПП Лаворишкес - серьезная проблема", – сказал он.

"Мы должны понять, что эти территории на границе тесно связаны родством, и родственники наших граждан живут там или иначе в силу определенных исторических причин. Речь идет не о людях, которые ездят за покупками, они ездят к своим семьям, к людям старшего возраста. Мы должны сделать так, чтобы проезд не был тотально ограничен, у людей должна быть возможность общаться с членами семьи", – сказал он.

Духневич подчеркнул, что надо оставить путь и для оппонентов белорусской власти.

"Если мы говорим об ограничении потоков, которые ездят за покупками или горючим – лично я за такие ограничения. Наши люди ездят в недружественную страну", – сказал он.

"Мы должны понять, что в нынешних условиях это особенно актуально. Но мы не можем тотально изолироваться, мы должны сделать так, чтобы у наших жителей не было неудобств", – повторил Духневич.

Комиссия по национальной безопасности (КНБ) на заседании во вторник предложила закрыть еще два пункта пропуска через государственную границу с Беларусью (КПП) – комиссия предлагает ​​правительству прекратить перемещение пешеходов, велосипедистов, другого транспорта и товаров через КПП Лаворишкес и Райгардас.

КНБ изучила предложения ведомств, направленные на снижение рисков, связанных с увеличением транзитных потоков через Литву и Беларусь, деятельностью разведслужб и служб безопасности соседнего государства, а также контролем за перевозкой санкционных товаров и контрабанды. С учетом возросших транзитных потоков и нагрузки на учреждения было решено внести в правительство дополнительные предложения по контролю над угрозами.