Новые санкции ЕС могут ограничить поездки дипломатов РФ по странам Евросоюза

Ограничения на перемещение российских дипломатов по странам ЕС могут быть введены в рамках 13-го санкционного пакета ЕС в отношении РФ, пишет Politico.

"Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне. Этого уже длительное время просит Чехия", - сообщает издание со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По информации европейских медиа, в рамках 13-го пакета в санкционный список ЕС могут попасть почти 250 персон и компаний.

Сейчас в этот список включены почти 2 тыс. имен, компаний и организаций. Кроме включения в него еще 250 имен и компаний в новом пакете санкций также должен фигурировать запрет на торговлю с компаниями, которые обходят эмбарго на поставки вооружений России.

В 13-й пакет войдут индивидуальные, а не секторальные санкции. Речь идет о включении лиц и компаний в черный список, в соответствии с которым будет запрещен въезд в ЕС и применена блокировка активов.

Польша вместе с тремя государствами Балтии призывала к наиболее амбициозным санкциям, среди предложений этой "четверки" был запрет на импорт СПГ и алюминия, однако эти позиции в 13-й пакет включены не будут.

Между тем Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет ограничений, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

Брюссель считает, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.

"ЕС также вскоре примет первый закон, который позволит зарезервировать непредвиденные доходы от 300 миллиардов евро замороженных активов России, которые в основном находятся в Европе. ЕС надеется использовать эти доходы для финансирования восстановления Украины. Сумма может составить около 15 миллиардов евро за 4 года", - пишет издание.