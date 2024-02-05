КГБ похвастался контактами со странами Запада в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом

Комитет госбезопасности Беларуси похвастался контактами со странами Запада в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Мы смогли установить широкие контакты с нашими партнерами из зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Франция, поддержать контакты с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, наметить совместные направления дальнейшего сотрудничества в деле противодействия преступлениям в сфере экстремизма и международного терроризма", - заявил начальник следственного управления КГБ Константин Бычек, комментируя состоявшийся в ОАЭ международный форум.

Мероприятие, посвященное проблемам терроризма и экстремизма, собрало в Абу-Даби представителей силовых структур из 15 стран, а Беларусь стала единственным участником из постсоветского пространства и Восточной Европы.

Представитель КГБ добавил, что "белорусский опыт борьбы с терроризмом вызвал интерес зарубежных коллег".