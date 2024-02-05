Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,02 копейки или 0,32%, до 3,2215 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,11 копейки или 0,31% до 3,5340 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 0,02 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,15 копейки или 0,03% до 4,4646 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.