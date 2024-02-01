Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растёт на 0,5 копейки, или на 0,16%, до 3,1912 рубля при текущем объёме $0,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,4 копейки, или на 0,11%, до 3,5497 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 308,6 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1,21 копейки, или на 0,27%, до 4,4365 рубля за 10 юаней при текущем объёме 3 млн. юаней.