Платформа Currencycloud ограничила переводы денег в Беларусь

Финансовая платформа Currencycloud, принадлежащая международной платежной системе Visa, ограничила переводы денег в Беларусь. Об этом говорится на сайте компании.

До сих пор Currencycloud предоставляла банкам и финтехкомпаниям услуги по обмену валюты для трансграничных платежей. Однако в связи с обновленной «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» компания отказалась получать и переводить средства из некоторых стран.

В список стран, для которых также стали невозможны операции на платформе, включены: КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, а также Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области Украины, оккупированные РФ.