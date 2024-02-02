В Конгрессе США готовы оказать давление на Венгрию для принятия членства Швеции в НАТО

Высокопоставленные законодатели США хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует нанести непоправимый вред своим отношениям с Вашингтоном, если не будет действовать в этом вопросе. Об этом сообщает Reuters.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин заявил, что имеет "глубокое беспокойство" относительно курса нынешнего правительства Венгрии, которая не только задерживала помощь ЕС для Украины, а также продолжает препятствовать членству Швеции в НАТО.

"Партнеры так не делают. И я сомневаюсь, являются ли они надежным союзником для нашей программы безвизового режима", – сказал он на пресс-конференции, имея в виду программу безвизового режима США, которая позволяет гражданам 41 страны мира путешествовать в Соединенные Штаты на срок до 90 дней без виз.

В то же время сенаторы Джин Шахин от демократов и Том Тиллис от республиканцев, которые являются сопредседателями Группы наблюдателей НАТО в Сенате, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс.

"Бездействие Венгрии рискует безвозвратно повредить ее отношениям с Соединенными Штатами и НАТО", – сказали они.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с венгерским визави Виктором Орбаном на полях заседания Европейского совета в Брюсселе и прокомментировал возможность приезда в Будапешт.

Напомним, Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить вступление Швеции в НАТО. Кристерссон формально согласился на встречу, но впоследствии сообщил, что не собирается обсуждать с Орбаном вопрос вступления в НАТО.

Венгрия, как известно, осталась последней страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и задерживает ее полноправное членство в НАТО.