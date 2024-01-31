МИД Казахстана отказал в аккредитации журналистам «Радио Свобода»

МИД Казахстана отказал в выдаче аккредитаций сотрудникам «Радио Азаттык» (казахской редакции «Радио Свобода»), редакция медиа подала иск на МИД в административный суд Астаны.

«Радио Азаттык» известно в регионе своими расследованиями о коррупции и имуществе бывших и нынешних представителей власти Казахстана.

В парламенте Казахстана сейчас рассматривают законопроект «О масс-медиа». В документе прописали запрет на работу иностранных СМИ и их журналистов без аккредитации МИД.

Ведомство, в свою очередь, сможет отказывать зарубежным изданиям в аккредитации при «угрозе национальной безопасности».

3 января редакция получила письменный ответ от МИД Казахстана, в котором сообщалось, что ведомство приняло решение об отказе/продлении в аккредитации 36 сотрудников «Радио Азаттык».

Заявления о выдаче и продлении аккредитаций были поданы в министерство еще осенью прошлого года.