Украина и Россия провели обмен пленными

Украина и Россия в среду, 31 января, провели обмен военнопленными.

Минобороны РФ заявило о проведенном обмене пленными с Украиной, в ходе которого были возвращены 195 российских военнослужащих.

"Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - говорится в распространенном военным ведомством сообщении.

Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, но где и как проводился обмен, Минобороны РФ не уточнило.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о возвращении 207 человек — "военных и гражданских". Он поблагодарил представителей руководителей своей администрации, Минобороны и МВД, принимавших участие в организации обмене. Других подробностей Зеленский сообщать не стал.

Обмен пленными между Украиной и Россией стал первым, о котором официально сообщили после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все находившиеся на борту самолета погибли.

В крушении самолета власти РФ обвинили украинских военных. Представители украинской стороны подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных, заявив, что проверяют информацию о произошедшем.