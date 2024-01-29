Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поменяются должностями.

По данным грузинских СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета "Грузинской мечты", на котором было решено провести съезд политсилы 1 февраля.

На этом съезде на пост главы правительства будет выдвинут Кобахидзе, а главой партии станет Гарибашвили.

Кроме того, Кобахидзе также займет должность политического секретаря партии "Грузинская мечта".

В то же время телеканал Mtavari сообщает, что кроме Гарибашвили на должность главы "Грузинской мечты" претендует сын грузинского олигарха Бидзины Иванишвили – Ута Иванишвили.

Кроме того, в партии рассматривают кандидатуру Ираклия Чиковани на должность министра обороны вместо Джуаншера Бурчуладзе. Также планируются кадровые перестановки в министерствах иностранных дел, юстиции и здравоохранения.

Ираклий Гарибашвили возглавляет правительство Грузии с 2021 года. 26 октября этого года в Грузии ожидаются парламентские выборы.