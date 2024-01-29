На выборах президента Финляндии состоится второй тур

В Финляндии в ходе первого тура президентских выборов в минувшее воскресенье ни один из кандидатов не смог набрать больше 50%, а это значит, что победитель будет определен во втором туре, который состоится 11 февраля.

Во втором туре встретятся экс-премьер Александер Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, и оба этих политика (как и другие кандидаты) занимают жесткую позицию по отношению к России.

По данным подсчета голосов, Стубба поддержали 27% избирателей, а Хаависто, представляющего Партию зеленых, — почти 26%.

Третье место занимает крайне правый кандидат от партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, за которого проголосовали около 19% избирателей.