Глава Евросовета передумал участвовать в выборах в Европарламент

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 26 января неожиданно заявил, что не будет участвовать в выборах в Европейский парламент, отреагировав на критику своего решения.

Председатель Евросовета указал, что его объявление об участии в выборах в Европарламент "вызвало пристальное внимание СМИ и спекуляции", часть которых он предсказать не смог – хотя подчеркнул, что не видит в этом решении ничего противоречивого.

"Я не хочу, чтобы это решение отвлекало нас от нашей миссии, подрывало эту институцию и наш европейский проект, а также никоим образом не использовалось для раскола Европейского совета, который, по моему мнению, должен неутомимо работать для европейского единства", – подчеркнул он.

Мишель также заявил о "личных нападках" в свою сторону, которые "заставляют меня задуматься над значением и последствиями моих предвыборных обязательств, которым я посвятил 30 лет своей жизни, не только для меня, но и для моих близких".

"По всем этим причинам, а также для того, чтобы сохранить фокус моей миссии, я не буду баллотироваться на европейских выборах", – объявил председатель Евросовета, пообещав сосредоточиться на своих текущих обязанностях до завершения мандата.

О решении принять участие в выборах в Европарламент Шарль Мишель объявил в начале января. На практике это означало, что в случае избрания лидеры ЕС должны были найти ему временную замену или же согласиться на то, что исполнять обязанности председателя Евросовета будет Виктор Орбан как премьер государства, которое в то время будет председательствовать в Совете ЕС.

Хотя в СМИ уже начали спекулировать относительно преемника председателя Евросовета, параллельно появлялись сообщения, что о решении стать евродепутатом Мишель почти никого не предупреждал, вызвав критику у других лидеров Евросоюза.