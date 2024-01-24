США начали модернизацию базы ПРО в Польше

ВМС США начали модернизацию компьютерных сетей базы противоракетной обороны Aegis Ashore, введенной на оперативное дежурство в середине декабря прошлого года в населенном пункте Редзиково в Польше, для соответствия новым требованиям радиотехнического обеспечения, сообщило издание Defense News, ссылаясь на представителя Пентагона.

В связи с отставанием на пять лет с введением в строй станции на базе при ее сооружении были использованы устаревшие технологии, которые теперь предстоит заменить, указывает издание. В мае - июле станция должна быть передана ВМС США в подчинение НАТО.

На базе ПРО в Редзиково, расположенной в 165 км от границы России, размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS).

С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе станет два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Эти базы предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США утверждают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне заявляли, что эти базы будут служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет, пишет Интерфакс.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями европейской системы противоракетной обороны. В настоящее время в морскую составляющую системы европейской ПРО, в частности, входят эсминцы USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt, оснащенные системой Aegis.