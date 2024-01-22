Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Польша присоединилась к декларации стран "Большой семерки" относительно так называемых гарантий безопасности для Украины. Об этом на фоне визита польского премьера Дональда Туска в Киев сообщила пресс-служба его канцелярии.

"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Дональд Туск после встречи с президентом Владимиром Зеленским также заявил, что его страна будет полностью поддерживать быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу.

"Мы достигли договоренности с президентом о роли Польши, которая будет полностью поддерживать быстрое вступление Украины в Европейский Союз", – сказал Туск, которого цитируетPolsat News.