Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

В Минске будут судить главного специалиста Нацбанка за финансирование «экстремизма»

В Минске 29 января начнется рассмотрение уголовного дела в отношении главного специалиста Нацбанка РБ Александра Терещенко, которого обвиняют в финансировании деятельности «экстремистского формирования».

Ему вменяется статья 361−2 (Финансирование деятельности «экстремистского формирования»). Рассматривать дело будет судья Сергей Кацер, следует из расписания суда.

ГосТВ показало «покаянное» видео, на котором Александр Терещенко признался в участии в акциях протеста и репостах в Facebook на тему выборов и COVID.

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