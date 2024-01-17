ЕС введет новые санкции против ХАМАС

Европейский Союз намерен объявить о новых санкциях против палестинской боевой группировки ХАМАС в понедельник, сообщает Politico.

Новые санкции будут направлены на перекрытие источников финансирования ХАМАС и против нескольких лиц, связанных с группировкой.

Один из дипломатов заявил, что новый набор санкций необходим для того, чтобы нанести удар по финансированию ХАМАС.

Во вторник ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара из-за нападения на Израиль 7 октября.

Это было сделано в рамках существующего режима санкций и отдельно от ограничений, которые объявят министры иностранных дел ЕС в понедельник, заявили оба чиновника.

Параллельно с обсуждением санкций против ХАМАС, страны ЕС, которые более благосклонно относятся к палестинскому вопросу, выступают за введение санкций против агрессивных израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Эту идею также предложил в декабре ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель. Однако, по словам двух чиновников, это слишком политически чувствительный вопрос, чтобы согласовать оба мероприятия параллельно.

Идея заключается в том, чтобы работать поэтапно. Как только министры иностранных дел ЕС одобрят санкции против ХАМАС, работа над санкциями против экстремистских израильских поселенцев будет продолжена.