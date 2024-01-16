В Кыргызстане прошли массовые обыски у журналистов-расследователей

В Бишкеке сотрудники МВД пришли с обысками к журналистам-расследователям YouTube-каналов Temirov Live и «Айт Айт Десе» по делу о призывах к массовым беспорядкам, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

В ведомстве не уточнили, какой статус у журналистов — свидетелей или подозреваемых, сославшись на то, что сейчас ведутся следственные мероприятия.

По данным правозащитной организации «Кылым-Шамы», обыски провели в офисах и домах 10 журналистов четырех изданий. После чего их забрали на допрос в главное следственное управление МВД.

Глава Temirov Live журналист Болот Темиров считает, что таким образом редакции «мстит» глава МВД Улан Ниязбеков за расследование его деятельности.

«[На допрос] доставили Алексея Гаврилова. Он раскрыл в интервью нашим ютуб-каналам преступления министра внутренних дел», — написал Темиров в фейсбуке.

Вчера, 15 января, в Бишкеке прошел обыск в офисе информационного агентства 24.kg по делу о пропаганде войны — из-за статьи о войне в Украине. Руководство издания допросили в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана в качестве свидетелей.

За последние годы Кыргызстан значительно ухудшил свои позиции в международных рейтингах по уровню свободы. Так, в 2023 году в рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» страна опустилась на 50 позиций и заняла 122-е место — между Тунисом и Нигерией.

«До этого Кыргызстан считался оазисом свободы прессы в регионе. Но можно заметить, что сложилась беспрецедентная ситуация по преследованию журналистов», — отметила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.