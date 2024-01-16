Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,07 копейки, или на 0,02%, до 3,1475 рубля при текущем объёме $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,55 копейки, или на 0,15%, до 3,5886 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 470,2 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,8 копейки, или на 0,18%, до 4,3522 рубля за 10 юаней при текущем объёме 14 млн.. юаней.