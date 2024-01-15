Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,33 копейки или 0,1%, до 3,1504 рубля при объеме торгов $2,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,28 копейки или 0,08% до 3,5783 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 60 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,43 копейки или 0,33% до 4,3650 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.