Белорусский рубль укрепился к доллару и евро 15 января на БВФБ

На валютных торгах БВФБ 15 января 2024 года курс доллара снизился на 0,55 копейки, или на 0,17%, до 3,1482 рубля при объеме торгов $17,7 млн.

Курс евро снизился на 3,84 копейки, или на 1,1%, до 3,4370 рубля при объеме торгов 0,3 млн евро.

Курс российского рубля вырос на 0,76 копейки, или на 0,21%, до 3,5831 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2322,6 млн российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 1,91 копейки, или на 0,44%, до 4,3602 рубля за 10 юаней при объеме торгов 146,5 млн юаней.