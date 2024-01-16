Президент Южной Кореи предупредил Северную Корею о жестком ответе на случай провокации

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал многократно жестче наказать КНДР в случае провокации со стороны Пхеньяна, сообщает во вторник информационное агентство "Ренхап".

"Нынешнее правительство Республики Корея отличается от любого предыдущего правительства. Наши вооруженные силы обладают подавляющим потенциалом реагирования. (...) Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз жестче", - цитирует агентство заявление Юн Сок Еля, сделанное во время заседания кабинета министров.

Заявление последовало после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию страны, обозначив Южную Корею "враждебной страной номер один", а также закрепить задачу "полной оккупации" Юга в случае войны.

"В случае войны на Корейском полуострове важно учитывать вопрос полной оккупации, подавления, изменения Республики Корея и включения ее в состав республики", - заявил Ким Чен Ын.

Он отметил, что Южная Корея должна рассматриваться в конституции КНДР как "враждебная страна номер один и неизменный главный враг", передает Интерфакс.

Президент Южной Кореи призвал народ и правительство объединиться, чтобы "победить" обманчивую тактику и пропаганду северокорейского режима.

По его словам, определение Северной Кореей отношений между Югом и Севером как отношений между "враждебными" государствами равносильно признанию природы режима как "антинациональной и антиисторической".

При этом Юн Сок Ель призвал принять северокорейский народ: "Северокорейский народ - один народ с нами, имеющий те же, что и мы, права пользоваться свободой, правами человека и процветанием".