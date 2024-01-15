Северная Корея испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея в воскресенье провела испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. (...)Запуск проведен успешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью испытательного запуска было "подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей".

В середине декабря Северная Корея испытала твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в ходе телефонных переговоров обсудил со спецпредставителем США по КНДР Чон Паком и главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу проведенный Северной Кореей в воскресенье запуск гиперзвуковой ракеты.

Как сообщает МИД Южной Кореи, дипломаты осудили запуск как нарушение резолюций Совета безопасности ООН, которое угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.