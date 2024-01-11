Украина опровергла утверждение Приднестровья об "инциденте" на границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал провокацией заявления так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья об "инциденте с огнестрельным оружием" на границе.

По словам представителя ГПСУ, ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском участке границы с Молдовой или выявлении пограничными нарядами "нестандартных ситуаций", сообщают украинские СМИ.

"Заявление так называемой ПМР несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", – добавил Демченко.

Так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья ранее заявило об "инциденте с применением огнестрельного оружия", в результате которого "двое "приднестровских граждан" были перемещены на территорию Украины".

Накануне сообщалось, что так называемого министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с подозрением в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Эксперты Института изучения войны считают, что Кремль может возобновить усилия, чтобы использовать так называемое Приднестровье для создания нестабильности в Молдове и подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

"Несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря, Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом в Приднестровье, как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре", - говорится в отчете ISW.