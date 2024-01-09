Последнее обновление: 09.01.2024 12:12

Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,22 копейки или 0,07%, до 3,1977 рубля при объеме торгов $1,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,35 копейки или 0,1% до 3,5205 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 68,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,3 копейки или 0,29% до 4,4560 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3 млн. юаней.

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