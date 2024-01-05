Последнее обновление: 05.01.2024 18:11

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,11 копейки или 0,03%, до 3,1991 рубля при объеме торгов $2,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,32 копейки или 0,09% до 3,5030 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 20 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,4 копейки или 0,09% до 4,4436 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,8 млн. юаней.

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