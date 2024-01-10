Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,68 копейки или 0,53%, до 3,1781 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,91 копейки или 0,54% до 3,5445 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 276,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 4,06 копейки или 0,91% до 4,4088 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8 млн. юаней.