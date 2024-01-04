Беларусь «выплатила» купонный доход по евробондам на счет в Беларусбанке

Белорусские власти сообщили об «исполнении» текущих обязательств по еврооблигациям Belarus-2027 в виде очередного перевода белорусских рублей на спецсчет в государственном Беларусбанке.

«29 декабря 2023 г. состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 млн. долларов США в эквиваленте», - сообщил только 3 января вечером Минфин РБ.

«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», - также сказано в сообщении.