Беларусь запустила схему выплат по евробондам инвесторам из РФ в белорусских рублях

Минфин Беларуси запустил в работу схему, которая позволяет белорусскими рублями погасить задолженность страны перед российскими инвесторами в долларовые еврооблигации "Belarus-2023", сообщила пресс-служба Минфина РБ.

"Министерство финансов информирует о начале передачи выплат по еврооблигациям "Беларусь-2023" НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"(РФ) в рамках реализации заключенного с ним договора", - говорится в сообщении.

«Выплаты номинальной стоимости и накопленного процентного дохода осуществлены 28.12.2023… Денежные средства в белорусских рублях перечислены НРД с отдельного банковского счета, открытого ранее в ОАО «АСБ Беларусбанк» для исполнения обязательств по еврооблигациям», - также сказано в сообщении.

Ранее, российские СМИ оценивали задолженность Беларуси еврооблигациям перед частными российскими инвесторами в $200 млн.