Минфин Беларуси сулит инвесторам к Новому году схему расчетов по евробондам

Власти Беларуси думают, что до конца текущего года будет найдена и заработает схема расчетов с российскими инвесторами в белорусские евробонды.

О такой мысли поведал министр финансов РБ Юрий Селиверстов в эфире белорусского ТВ.

"Мы думаем, что оно до конца года должно заработать", - заявил Селиверстов, отвечая на вопрос о шансах найти решение проблемы с возвратом денег российским инвесторам.

«…мы с ними (Россией – ред.) выстраиваем такую, скажем, долгосрочную работу, чтобы, значит, мы работали через центральный депозитарий Российской Федерации. А они у себя тоже эту работу ведут, и здесь, как только вот все эти подготовительные действия будут завершены, ... уже эти взаиморасчеты пойдут активно", - сказал чиновник.

"Сейчас там дорабатываются детали, отдельные вещи еще в законодательстве подрегулируют, и процесс этот пойдет. Потому что базовые вещи уже приняты, осталось там, значит, технические вещи доработать", - уточнил глава Минфина.

Надежду российских инвесторов вернуть вложенные в белорусские евробонды деньги укрепляют еще две озвученные белорусским чиновником мысли.

Первая мысль сводится к тому, что власти Беларуси уже смирились с тем, что санкции надолго.

«… вряд ли наши, скажем так, западные партнеры, отменят свои санкции и все вернется на круги своя», - констатировал Селиверстов.

Вторая мысль еще более очевидна чем первая – Беларуси и дальше придется искать деньги на российском рынке.

"Он (выпуск евробондов – ред.) у нас был не один, и эти платежи, значит, были в этом году, будут в последующие годы», - обреченно признал глава Минфина РБ.