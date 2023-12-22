Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,12 копейки или 0,66%, до 3,2151 рубля при объеме торгов $3,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,89 копейки или 0,54%, до 3,4775 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1044,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,11 копейки или 0,47% до 4,4805 рубля за 10 юаней при объеме торгов 22 млн. юаней.