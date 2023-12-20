Японский производитель шин Bridgestone продаст свои российские активы холдингу S8 Capital, говорится в заявлении компании.

"Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве", - сообщается в заявлении.

В рамках сделки около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу к покупателю активов.

На фоне российского военного вторжения в Украину компания в марте 2022 года объявила о решении приостановить работу своего завода в России, который расположен в Ульяновске, заморозить новые инвестиции в РФ и прекратить экспорт шин в РФ.