Компания Knauf уходит из России

Германский производитель стройматериалов Knauf передаст российский бизнес под управление местного менеджмента, для чего потребуется одобрение российских властей.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», - говорится в пресс-релизе компании. В Knauf рассчитывают, что сделка позволит в будущем сохранить рабочие места для более чем 4 тыс. сотрудников.

В ноябре 2023-го Украина внесла Knauf в список «спонсоров войны». Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции сообщило, что только за 2022 год производитель стройматериалов уплатил в бюджет России около $117 млн. С 1993 года Knauf вложила в экономику России более €1,65 млрд. В России компания владеет десятью дочерними предприятиями, а также 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами.