Последнее обновление: 20.12.2023 13:32

Нацбанк Беларуси с января повышает норматив обязательных резервов

Нацбанк Беларуси с 1 января 2024 года повышает норматив обязательных резервов, депонируемых банками в Нацбанке, на 2 процентных пункта до 18% с 16%, следует из постановления регулятора №447 от 13 декабря 2023 года.

«…цифры «16» заменить цифрами «18», - говорится в документе, который вступает в силу с 1 января 2024 года.

Резервные требования - часть депозитов, которые банки должны перечислять на счета регулятора для обеспечения их финансовой стабильности. Повышение размера таких отчислений автоматически приводит к снижению ставок по депозитам.

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