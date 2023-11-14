Население Беларуси в октябре увеличило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за октябрь 2023 года выросли на $269,1 млн. или 2,72% и на 1 ноября составили $10166,4 млн.

В сентябре валютные депозиты выросли на $131,8 млн. или 1,35% после сокращения в августе на $66,1 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $287,8 млн. или 6,10%. Валютные депозиты населения на 1 ноября 2023 года составили $4,4301 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В октябре физлица увеличили депозиты в банках на сумму $34,01 млн. или 0,77%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $570,9 млн. или 15,93% и на 1 ноября 2023 года составили $3,0137 млрд. В октябре срочные валютные депозиты населения сократились на $32,9 млн. или 1,08%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $283,2 млн. или 24,99%. На 1 ноября 2023 года этот показатель составил $1416,5 млн. В октябре переводные депозиты выросли на $66,9 млн. или 4,96%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $398,3 млн. или 14,94% и на 1 ноября 2023 года составили $2,2674 млрд. В октябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $55,6 млн. или 2,51%.