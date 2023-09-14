Население Беларуси в августе вывело из банков срочные валютные депозиты в сумме $100,8 млн

Население Беларуси в августе 2023 года сократило объем срочных валютных депозитов в банках страны на сумму $100,8 млн. после того, как в июле срочные валютные депозиты населения сократились на $82,6 млн. или 2,51%.

В Нацбанке РБ такой отток валютных депозитов назвали «переориентацией в пользу срочных банковских депозитов в национальной валюте, уточнив что за август прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физических лиц в белорусских банках составил 80,4 млн. рублей. По текущему курсу белорусского рубля к доллару прирост депозитов в рублях составляет лишь $24,7 млн., что более чес в 4 раза меньше, чем объем снятых валютных депозитов.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за август 2023 года сократились на $66,141 млн. или 0,67% и на 1 сентября составили $10743,311 млн.

С начала года население вывело из банков валютные вклады на сумму в $259,314 млн. или 5,50%. На 1 сентября 2023 года объем валютных депозитов физлиц составил $4,4586 млрд. В августе физлица сократили валютные депозиты в банках на сумму $72,996 млн. или 1,61%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $469,507 млн. или 13,10% и на 1 сентября 2023 года составили $3,115 млрд. В августе срочные валютные депозиты населения сократились на $100,83 млн. или 3,14%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $210,193 млн. или 18,55%. На 1 августа 2023 года этот показатель составил $1343,5 млн. В августе переводные валютные депозиты выросли на $27,83 млн. или 2,12%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $687,732 млн. или 25,80% и на 1 сентября 2023 года составили $1,9779 млрд. В августе срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $19,596 млн. или 0,98%.