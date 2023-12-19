В столице Сербии тысячи людей вышли на протесты против фальсификации выборов

В Белграде в понедельник вечером собрались тысячи сторонников движения "Сербия против насилия", которые протестовали против фальсификаций на выборах в сербской столице.

Колонна протестующих на призывы оппозиции собралась у здания городского совета Белграда, откуда двинулась к Республиканской избирательной комиссии Сербии, протестуя против фальсификаций на выборах.

Участники акции скандировали "Измена", "Выборы не сдадим", "Не сдадим победы" и тому подобное. В определенный момент в здание избиркома начали бросать яйца, помидоры и туалетную бумагу, но организаторы призвали этого не делать.

Кандидат в мэры Белграда от движения "Сербия против насилия" Владимир Обрадович заявил, что участники планируют продолжать митинг, "пока не будут выполнены их требования", то есть проведение повторных выборов в городе с соблюдением демократических требований.

Двое кандидатов в городские депутаты Белграда от оппозиции объявили о голодовке до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

В ходе протестов произошли столкновения между участниками демонстрации и правоохранителями, но о задержанных не сообщалось.

После четырех часов протеста участники начали расходиться. Журналисты также сообщили, что на улицах вокруг здания были полицейские, но они не вмешивались.

Парламентские выборы в минувшее воскресенье, пятые с 2012 года, совпали с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина.