Германия и Грузия подпишут миграционное соглашение, которое упростит трудовую миграцию и, одновременно, депортацию граждан Грузии, находящихся в Германии незаконно. Об этом сообщает Spiegel.

В начале недели министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отправится в Грузию для подписания соглашения. Похожие соглашения готовят также с Молдовой и несколькими странами других регионов.

"Мы таким образом сделаем возможным иммиграцию квалифицированных работников и одновременно соглашаемся, что люди без права пребывания в Германии вернутся домой", – отметила она.

Министр добавила, что Грузия не считается "опасной страной", и доля удовлетворенных ходатайств об убежище на основании того, что этим лицам в Грузии якобы угрожают преследования, составляет лишь 0,3%.

По состоянию на ноябрь, по словам Фезер, от граждан Грузии в течение 2023 года поступило более 8 тысяч первичных заявок на получение убежища.

В стране находится более 7800 граждан Грузии, которые должны будут выехать из Германии, из них более 5400 с так называемым режимом толерирования. С начала года до ноября из Германии депортировали 1179 граждан Грузии.

Летом этого года Германия внесла Грузию и Молдову в список так называемых безопасных стран.