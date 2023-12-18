Власти России намерены ввести ограничения на денежные переводы

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который ограничивает максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК.

Поправки разработал Росфинмониторинг. Законопроект уже согласован с ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. В Минфине сказали, что проект «будет способствовать снижению оттока капитала из страны».

Поправки собираются внести в 115-ФЗ. Изменения подразумевают появление максимального лимита денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте).

Если же физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. рублей, тогда потребуется прохождение полной идентификации.

«В этом случае ЭСП (электронное средство платежа) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», - сказали в Росфинмониторинге.

Проводить денежные переводы без открытия счета могут банки и системы денежных переводов: сервисы есть у «Золотой короны», МТС Банка («МТС.Деньги»), QIWI (Contact).

«Ограничения могут затронуть ту категорию клиентов, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, однако имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются в том числе переводами. С другой стороны, это не мешает им раздробить операции и переводить по 100 тысяч рублей несколько раз или с временными периодами. Полагаю, что глобально эти ограничения не возымеют негативного характера», - сказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.