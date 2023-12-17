Иран ввел безвиз для жителей 33 стран, включая Беларусь

Правительство Ирана приняло решение отменить в одностороннем порядке визовый режим для граждан 33 стран, в числе которых значится и Беларусь, сообщает IRNA.

Решение принято по инициативе министерства туризма Ирана.

«Это решение поможет предотвратить негативную рекламу, слухи и нагнетание страха в отношении Ирана», - заявил глава ведомства Эззатолла Заргами.

Он выразил надежду, что этот шаг даст новый импульс развитию в стране туризма, а также «положит конец антииранской пропаганде».

Список стран представлен дружественными или нейтральными государствами из Центральной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Неожиданным исключением можно назвать Японию.