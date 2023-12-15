Последнее обновление: 15.12.2023 18:12

Разведка Британии считает крайне маловероятным прорыв РФ в направлении Курахово

Несмотря на постепенные продвижения российской армии в районе Марьинки британская разведка считает крайне маловероятным существенный прорыв РФ в направлении Курахово, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 15 декабря.

В ведомстве отмечают продолжающиеся тяжелые бои за контроль над разрушенной Марьинкой и ее окрестностями.

"Россия вполне вероятно сократила небольшие карманы контролируемых Украиной территорий в границах города", – говорится в обзоре.

Там отмечают, что одной из оперативных целей РФ в районе является контроль над трассами 00510 и Н15 с целью дальнейшего продвижения в направлении Курахово.

"Несмотря на свое постепенное продвижение, большой оперативно значимый российский прорыв в этом секторе выглядит крайне маловероятным", – утверждает британская разведка.

5 декабря разведка Британии в своем обзоре отмечала, что РФ контролирует большую часть Марьинки, но город разрушен до основания.

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