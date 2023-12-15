Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии", – сообщил Мишель.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение. "Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.