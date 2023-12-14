Финляндия подпишет соглашение о военном сотрудничестве с США

В Финляндии обнародовали двустороннее соглашение о военном сотрудничестве с США, переговоры по которому завершили в октябре. Об этом сообщает Yle.

На заседании в четверг правительство должно утвердить соглашение с США, известное по аббревиатуре DCA – Defense Cooperation Agreement. Документ представили министр обороны Антти Хяккянен и министр иностранных дел Элина Валтонен.

Соглашение упрощает военное сотрудничество и обучение – так, после его подписания перемещение войск и оборудования не потребует согласований на таком же высоком уровне, как до сих пор.

Также в нем прописано 15 зон, которые будут использоваться военнослужащими США, и отдельные объекты в их пределах будут доступны только для США (в шведском соглашении таких – 17, в норвежском – 4). В документе пока не указывают, сколько американских военных и гражданского персонала прибудут в Финляндию.

Кроме того, документ регулирует многочисленные юридические аспекты пребывания американских военных на территории Финляндии.

Министр обороны должен подписать соглашение в Соединенных Штатах в следующий понедельник, 18 марта.

Соглашение будет официально утверждено со стороны Финляндии после решения парламента.