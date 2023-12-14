РФ просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает обращение РФ о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины свежих яиц домашних кур (код 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 1,2 млрд штук. Об этом говорится в материалах ЕЭК.

Инициатива касается ввоза яиц на территорию РФ в период с 1 января по 30 июня 2024 года.

Действующая ставка ввозной пошлины в отношении яиц при поставках на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 15%.

"Предлагаемая Российской Федерацией мера таможенно-тарифного регулирования распространяется на яйца свежие кур домашних, предназначенные как для реализации в розничной торговле, так и для использования в производстве пищевой продукции. Реализация меры позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц, сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить ее дефицит, обеспечить рост предложения в соответствии с платежеспособным спросом", - отмечает ЕЭК.

Инициатива вызвана резким ростом цен на яйца.

По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%.

К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.