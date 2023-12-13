Австрия заказала у Rheinmetall модернизацию системы ПВО за €532 млн

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от Австрии на модернизацию ее систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyguard. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стоимость заказа составляет €532 млн. Согласно сообщению, проект начнется в феврале следующего года и рассчитан на 48 месяцев.

Среди прочего, модернизация, которую заказали австрийцы, предусматривает обновление 28 существующих 35-мм спаренных пушек. Необходимые боеприпасы также являются частью заказа.

Skyguard принадлежит к семейству техники Skynex компании Rheinmetall Air Defence – противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Ранее сообщалось, что Австрия планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией в рамках европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит".