Правительство Аргентины девальвировало нацвалюту на 50% и анонсировало существенное сокращение госрасходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии" нового президента страны Хавьера Милея.

Министр экономики Аргентины Луис Капуто ссообщил в ходе выступления на телевидении во вторник, что курс песо будет снижен до 800 песо/$1 с 400 песо/$1. В дальнейшем аргентинский ЦБ планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц.

"В ближайшие несколько месяцев нам будет хуже, чем было раньше", - заявил Милей.

По его словам, у страны нет времени на рассмотрение альтернативных мер.

Инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении, песо ослабляется в течение долгого времени, страна имеет крупные бюджетные и внешнеторговые дефициты и долг в $45 млрд перед Международным валютным фондом (МВФ). К апрелю ей предстоит выплатить $10,6 млрд по долгу, отмечает Market Watch.