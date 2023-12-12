Йеменские хуситы выпустили ракету по химическому танкеру под норвежским флагом

Противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, попала в химический танкер Strinda, который ходит под норвежским флагом, а его владельцем является норвежская компания Mowinckel Chemical Tankers.

Как сообщает Reuters, танкер Strinda попал под обстрел примерно в 111 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря, примерно в 21:00 по Гринвичу. После этого судно могло передвигаться своим ходом еще несколько часов.

Во время атаки поблизости не было американских кораблей, но эсминец Mason американских ВМС отреагировал на тревожный сигнал, поданный с танкера, «и в настоящее время оказывает помощь, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, опубликованном в соцсети X.

Судно Strinda загрузило растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, следует из данных компании по отслеживанию судов Kpler. На данный момент не известно, имеет ли танкер какие-либо связи с Израилем.