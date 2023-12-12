Болгария ради Шенгена отложит введение налога на транзит российского газа

Болгария откладывает введение платы за транспортировку российского газа, чтобы не рисковать членством в Шенгенской зоне.

Такой вывод следует из совместного заявления лидера ГЕРБ Бойко Борисова и сопредседателя "Продолжаем изменения" Кирилла Петкова, сообщает NOVA.

Было решено, что Болгария должна придерживаться общеевропейского подхода, чтобы плата не стала камнем преткновения для ее членства в Шенгенской зоне.

"Мы поговорили и решили, что в вопросе платы за транспортировку газа мы будем придерживаться общеевропейского подхода. Мы должны работать с Еврокомиссией. Мы принимаем решение об отсрочке", – заявил Кирилл Петков.

Решение правительства в октябре ввести налог, который уменьшит прибыли российского ПАО "Газпром", вызвало беспокойство относительно высоких цен и перебоев в поставках газа по всей Юго-Восточной Европе. В то время как Болгария еще не взимала никаких платежей с клиентов своего оператора сети, власти Венгрии назвали это "враждебным шагом" и призвали ЕС расследовать это решение.

Как заявили Петков и Борисов, Болгария внесет изменения в законодательство, чтобы отменить налог, пока не найдет общеевропейский подход к его внедрению.

Лидеры партий выступали перед тем, как министры внутренних дел стран Центральной и Восточной Европы должны были встретиться поздно вечером в понедельник в Словении, чтобы обсудить Шенгенскую зону и борьбу с нелегальной миграцией. В воскресенье Австрия предложила частично снять вето на заявки Болгарии и соседней Румынии на вступление в Шенген, позволив открытый доступ по воздуху при условии, что обе страны примут экстрадированных искателей убежища.

"Мы не должны упустить этот шанс из-за налога. Добрососедские отношения, которые всегда были среди наших главных прерогатив, останутся такими и в дальнейшем", – сказал Борисов.

"Конечно, это шаг в правильном направлении, потому что до сих пор Австрия занимала очень категоричную позицию. То, что эта позиция меняется, дает возможность для переговоров. Мы не примем никаких особых условий для Болгарии. Но если речь идет о лучшем соблюдении общеевропейских правил, конечно, мы будем их придерживаться", – заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.