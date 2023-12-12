Правительство Туска начнет работу в среду

Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

Об этом объявила глава канцелярии польского президента Гражина Игначак-Бандич. Дуда провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера Польши.

"Было договорено, что после вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду 13.12 в 9:00 утра в Президентском дворце", – сообщила Игначак-Бандич.

В понедельник Сейм Польши отказал в доверии правительству меньшинства Матеуша Моравецкого: против правительства Моравецкого проголосовали 266 депутатов Сейма, за были 190 депутатов. Никто не воздержался.

Затем Сейм Польши проголосовал за кандидатуру лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска на должность премьер-министра. За премьерство Туска проголосовали 248 депутатов Сейма, против был 201. Также Никто не воздержался во время голосования.

"Спасибо тебе, Польша, это действительно великий день, не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", – сказал Туск после голосования.

"Я хотел бы поблагодарить членов партии "Право и справедливость", именно вам удалось разбудить миллионы людей. Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, но и с демократией, так много поляков проснулись 15 октября", – отметил Туск.