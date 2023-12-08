Последнее обновление: 08.12.2023 15:05

SpaceX поможет Космическим силам США запустить сверхсекретный самолет X-37B

Загадочный самолет X-37B Космических сил США почти готов к своему седьмому полету. Об этом сообщает Space.

Планируется, что этот самолет взлетит на ракете Falcon Heavy из космического центра NASA во Флориде. Компания SpaceX проводит последние подготовки перед запуском, запланированным на 10 декабря.

Космические силы имеют два самолета X-37B, оба из которых были построены компанией Boeing. Каждый из этих самолетов может поместиться в отсеке полезной погрузки космического шаттла. Два X-37B совершили шесть миссий, последняя из них завершилась в ноябре 2022 года после 908 дней полета.

Детали миссий X-37B засекречены, но считается, что самолеты используются для опробования новых технологий. Кроме того, X-37B перевозит и несекретные гражданские исследовательские грузы, такие как эксперимент Seeds-2 проекта NASA. Запуск OTV-7 станет первым использованием ракеты Falcon Heavy для этого проекта.



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